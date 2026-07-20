MN - Dunđerski: "Kostic? Per me può diventare grande, ma ogni giocatore deve trovare la sua personalità"

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In questi primi giorni di ritiro a Milanello Ruben Amorim sta valutando, tra gli altri, anche il giovane Andrej Kostic. Il classe 2007 è stato acquistato nei mesi scorsi dal Partizan Belgrado e ora sta vivendo i suoi primi giorni in rossonero. Queste le parole dell'ex centrocampista serbo di Como, Atalanta e Treviso (1997-2004) Ljubiša Dunđerski ai microfoni di Alessandro Schiavone in esclusiva per MilanNews.it proprio sul giovane attaccante montenegrino.

Ecco un estratto delle sue considerazioni:

Cosa pensi di Andrej Kostic?

“Penso sia una promessa. Fisicamente c’è già, soprattutto per l’età che ha. Però deve crescere e capire il calcio italiano: è diverso da quello montenegrino e serbo che ha giocato fino ad adesso. Può crescere, però piano piano e passo dopo passo. Difficile dire chi può ricordare Kostic. È un ragazzo giovane che è pericoloso in area, che ha un buon fisico, che non ha paura di tirare da ogni posizione in area. Per me può diventare grande per queste cose. Non voglio fare paragoni. Ogni giocatore deve trovare la sua personalità e diventare più bravo per sé”.