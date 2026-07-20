Letizia: "Amorim è molto contento di quello che sta trovando a Milanello: organizzazione del club e disponibilità dei giocatori"

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Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube sui primi giorni di lavoro a Milanello del nuovo Milan.

Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube sui primi giorni di lavoro a Milanello del nuovo Milan: "Dopo una settimana di lavoro, Amorim è molto contento di quello che sta trovando a Milanello, a partire dall’organizzazione del club passando per la disponibilità dei giocatori. E la cosa è assolutamente reciproca. Tra poco sarà tempo però delle prime decisioni: la rosa va sfoltita per evitare di essere in quasi 30 tra nuovi acquisti, rientri dei prestiti e giovani aggregati. Determinati giocatori come Tomori, Loftus-Cheek, Fofana sono da piazzare quanto prima: non è un fatto di soldi, che pure aiuterebbero, ma di armonia nel gruppo. A numeri ridotti si lavora e ci si allena meglio, senza contare che chi sa di non far parte dei piani è, magari anche incosciamente, portato ad abbassare il livello agonistico e magari pure a diventare un motivo di malumore. Non guarderei troppo alle cifre, penserei a darli via senza rimpianti".

Letizia parla anche della cessione di Laeao

"Lo stesso - ha spiegato Letizia parlando anche del calciomercato del Milan e della possibile cessione di Leao - vale soprattutto per Leao: anche con un forte sconto, ma piazzarlo entro fine mese sarebbe vitale, risparmiando così a tutti l’imbarazzante ritorno in gruppo in Australia. Speriamo che il Galatasaray o qualche club simile si innamori del nome e voglia buttare un po’ di fumo negli occhi ai suoi tifosi: è l’unica speranza per venire fuori da un problema che rischia di crescere col passare delle settimane. Se guardassimo al valore reale di Leao e al suo rendimento, addio: non lo prenderebbe nessuno e in nessun campionato, a nessun prezzo. Dispiace dirlo, ma è così. D’altronde Fonseca lo ha spiegato bene…".