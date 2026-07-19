Rientri scaglionati dopo il Mondiale: Maignan e Rabiot gli ultimi ad unirsi al gruppo
MilanNews.it
Rientri scaglionati dopo il Mondiale: Amorim potrà avere il gruppo a disposizione solo dopo il 12 agosto, data del rientro dei francesi
Il Milan riaccoglierà gradualmente i nazionali al termine delle vacanze post Mondiale. Ramos e Leao, mercato permettendo per il 10 rossonero, raggiungeranno la squadra a Perth il 29 luglio, mentre Pulisic e Gimenez, entrambi infortunati, torneranno a Milanello nello stesso giorno.
Dal 2 agosto si aggregheranno invece al gruppo De Winter, Saelemaekers e Jashari. Gli ultimi a rientrare saranno invece Maignan e Rabiot, attesi al centro sportivo di Carnago il 12 agosto. Entro quella data Amorim potrebbe avere a disposizione anche alcuni nuovi rinforzi, sempre uscite permettendo.
Pubblicità
News
Le più lette
1 Rabiot: "Riparto dal Milan? Si si ovviamente. Ora ci sarà tempo di parlarsi tranquillamente con il mister"
4 Hai già parlato con Amorim? Rabiot: "No, non ho parlato con nessuno, ma sicuramente ci sentiremo con lui"
08:00 Questa sera per la finale del mondiale è attesa un’audience tv di due miliardi di spettatori. Alle 21 su Rai 1
18/07 Inghilterra-Francia 6-4, spettacolo a Miami: Saka trascina i Tre Leoni, Mbappé entra nella storia
Primo Piano
Primo PianoFOCUS MN - Karetsas, il mancino che manda in tilt le difese: ecco perché il Milan ci vuole puntare
Luca SerafiniIl linciaggio di Adani. Cardinale, servirebbe “cedere” Ibra. Ripartire da Maignan e Rabiot
Franco OrdineFunziona (per ora) la sintonia tra Cardinale e Amorim. Rabiot e Modric due buone notizie
Modric, il mondo Milan attende il sì. Amorim e l'errore da non ripetere con un campione del suo calibro
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com