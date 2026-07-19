Rientri scaglionati dopo il Mondiale: Maignan e Rabiot gli ultimi ad unirsi al gruppo

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Rientri scaglionati dopo il Mondiale: Amorim potrà avere il gruppo a disposizione solo dopo il 12 agosto, data del rientro dei francesi

Il Milan riaccoglierà gradualmente i nazionali al termine delle vacanze post Mondiale. Ramos e Leao, mercato permettendo per il 10 rossonero, raggiungeranno la squadra a Perth il 29 luglio, mentre Pulisic e Gimenez, entrambi infortunati, torneranno a Milanello nello stesso giorno.

Dal 2 agosto si aggregheranno invece al gruppo De Winter, Saelemaekers e Jashari. Gli ultimi a rientrare saranno invece Maignan e Rabiot, attesi al centro sportivo di Carnago il 12 agosto. Entro quella data Amorim potrebbe avere a disposizione anche alcuni nuovi rinforzi, sempre uscite permettendo.