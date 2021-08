Milan, Pellegri: "Ho tanta voglia di crescere, cercherò di imparare da Ibra e Giroud"

Pietro Pellegri è intervenuto ai canali ufficiali del Milan, commentando il suo arrivo in rossonero: "Sicuramente io arrivo qua con grande voglia di crescere e migliorare fare e cercherò di imparare al meglio guardando ai miei compagni di reparto che sicuramente sono due grandi campioni come Ibrahimovic e Giroud. So sono qua per imparare e migliorare. A me piace tanto attaccare la profondità e scattare nello spazio. Non vedo l’ora di cominciare ad allenarmi con i miei nuovi compagni. Ho scritto a Ballo prima di ufficializzare tutto e mi ha consigliato di venire qua perché è club top e professionale".