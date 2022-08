Milan, per Chukwuemeka l'Aston Villa chiede 15 milioni

MilanNews.it

© foto di Milannews.it

Dopo aver chiuso con il Bruges per Charles De Ketelaere, il Milan ha in mente di prendere un centrocampista giovane, rapido e forte fisicamente che vada a sostituire Franck Kessie. Qualora non dovesse arrivare Renato Sanches (primo obiettivo rossonero per il ruolo), l’idea è quella di giocarsi le proprie carte su Carney Chukwuemeka dell’Aston Villa. Sul classe 2003 ci sono molti altri club europei e la sua valutazione è piuttosto alta per avere solo 18 anni. Il Corriere dello Sport infatti scrive che l’Aston Villa per lasciar partire Chukwuemeka chiede 15 milioni, nonostante il giocatore sia in scadenza a giugno 2023.