Milan, per Fonseca pronto un biennale con opzione da 3-3.5 milioni

L'ultima partita della stagione del Milan si avvicina e di conseguenza, secondo quanto è trapelato nelle scorse ore, è imminente anche l'annuncio del nuovo allenatore rossonero. Come riportato anche da MilanNews.it ieri sera, prima della partita contro la Salernitana di sabato dovrebbe arrivare la comunicazione ufficiale dell'addio a Stefano Pioli: il tecnico uscente si godrà il saluto del pubblico nonostante tutto e poi dalla settimana successiva il club rossonero potrà annunciare il suo erede sulla panchina.

Come scrive questa mattina Tuttosport al momento tutte le strade portano a Paulo Fonseca. L'ultimo concorrente rimasto sarebbe Mark van Bommel in uscita dall'Anversa ma il Diavolo sembra convinto del tecnico portoghese. La scelta, va detto, non infiamma la piazza rossonera e questo sarà sicuramente il primo grande ostacolo per l'allenatore che ha concluso due stagioni alla guida del Lille. Per lui il Milan ha pronto un contratto biennale con opzione sul terzo anno dal valore di circa 3-3.5 milioni a stagione.