Milan, Pioli alla ricerca della prima vittoria sulla panchina rossonera

Il Milan deve ripartite dai primi 45 minuti di Milan - Lecce, dove Stefano Pioli ha esordito sulla panchina rossonera, in cui ha creato molte palle gol e ha dimostrato un ottimo gioco. Peccato, però, per la seconda frazione di gioco, in cui si sono visti i fantasmi di Torino, dove è arrivata una sconfitta in rimonta a causa di un Milan spento e poco propositivo. Ecco quindi che l'allenatore rossonero cerca la prima vittoria in campionato, contro la Roma, dove i ragazzi dell'ex Gattuso, lo scorso anno, pareggiarono.