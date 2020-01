Milan, Pioli cambia assetto e lancia Ibra dall’inizio

Non c’è più spazio per sbagliare, non c’è più tempo per commettere errori. Il Milan ha deciso di cambiare assetto tattico per dare una sterzata alla stagione e Stefano Pioli lancerà dal primo minuto Zlatan Ibrahimovic contro il Cagliari: “Il cambio di modulo? Nei momenti di difficoltà devi trovare delle soluzioni, se cambio qualcosa in campo è perchè dobbiamo diventare più concreti ed efficaci. Credo sia giusto dare delle soluzioni ai giocatori per migliorare”, ha ammesso Pioli, che ieri ha provato nuovamente il 442 prima della partenza per Cagliari dove oggi alle 15 i rossoneri affronteranno la squadra di Rolando Maran. Fuori Suso e Bonaventura, dentro Castillejo e Kessie, con le due punte che dovrebbero essere Leao e Ibrahimovic.

Quest’ultimo dopo aver fatto l’esordio in casa contro la Samp, oggi potrebbe iniziare dal primo minuto: “Ibra non ha 90 minuti nelle gambe, però sarò io a scegliere se metterlo dall'inizio o a gara in corso. Per giocare 90 minuti serve ancora qualche partita, normale per chi non gioca da diverso tempo", ha spiegato Pioli. “Normale che tra allenatore e un giocatore così importante ci sia un dialogo continuo. E’ un valore aggiunto e deve essere messo nelle condizioni giuste per farlo rendere al meglio. L'abbiamo preso per migliorare la squadra. E' al centro del progetto Milan”. Il club dovrà comunque effettuare degli innesti per sostituire Caldara, la cui cessione all’Atalanta è stata giustificata così: “Sono state fatte valutazioni dal punto di vista tecnico e fisico, se abbiamo deciso di cambiarlo è perchè pensiamo di migliorare la squadra con altre soluzioni. Mi auguro che arrivi almeno un altro difensore prima possibile".