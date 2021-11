Milan, Pioli e il legame con la Fiorentina nel nome di Astori

Sfida decisamente particolare quella di domani sera contro la Fiorentina per Stefano Pioli dato che torna lì, a Firenze, dove ha giocato da giocatore, e allenato da allenatore. Quando era calciatore, Pioli ha vestito la maglia viola per 189 volte, mentre da tecnico ha guidato la squadra per 74 match. Il legame particolare dell’attuale allenatore del Milan con la Fiorentina e con Firenze va aldilà di questi numeri, e si chiama Davide Astori. Proprio Pioli era l’allenatore del club gigliato quando l’allora capitano della squadra scomparve improvvisamente. Era il 4 marzo 2018, e Astori a 31 anni morì a causa di un arresto cardiaco improvviso. Fra l’altro proprio Astori aveva militato nelle giovanili del Milan dal 2001 al 2006.