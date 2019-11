Milan, Pioli guarda il bicchiere mezzo pieno: "Prestazione ok, è mancato solo il risultato"

Nonostante la terza sconfitta in cinque partite da quando siede sulla panchina rossonera, ieri sera dopo il ko in casa della Juventus, Stefano Pioli ha voluto guardare il bicchiere mezzo pieno: "E' mancato il risultato. La prestazione l'abbiamo fatta, forse anche più dell’avversario. Ma se non riesci a trovare il gol, poi una squadra come la Juve può trovare la giocata vincente. Detto questo, guardo la classifica, che non è da Milan e che deve farci rimanere molto preoccupati. Questo match deve darci convinzione. Manca ancora quel qualcosina in più che ci permetta di vincere le partite. Non tante altre squadre sono venute qui a Torino a calciare 15 volte nella porta della Juventus. Abbiamo subito un gol sul quale potevamo difendere meglio. Tante cose buone, però a noi serve il risultato. Da mercoledì lavoreremo per migliorare la classifica. Bisogna stare all'angolo, subire un po’, lavorare tanto e crescere ancora. I miglioramenti li vedo sempre. Non siamo stati inferiori a Lazio e Juve. Dobbiamo valorizzare le tante cose buone, sapendo che sono i risultati a dare più consapevolezza e fiducia. Dobbiamo tornare a vincere, ora" le parole del tecnico rossonero riportate questa mattina da Tuttosport.