Milan, Pioli lontano dagli ingaggi dei manager top

Pioli è lontanissimo dagli ingaggi dei manager top in Europa e in Italia. Lo riporta La Gazzetta dello Sport parlando del contratto dell’allenatore rossonero. Spalletti viaggia vicino ai 4 milioni se si considerano i bonus, mentre Simone Inzaghi guadagna più di 4 milioni. Il più pagato è Max Allegri, che ha spuntato - per tornare alla Juve in difficoltà - un ricco accordo da 8 milioni per quattro stagioni.