Milan, Pioli prova le seconde linee. Gazzetta: "Da Adli regista a Okafor vice Leao"

I prossimi 10 giorni dovranno dare risposte importanti al Milan, sia in campionato (dove i rossoneri dovranno dimostrare di saper stare al passo dell'Inter) sia i Champions (dove dovranno riscattarsi dopo il pareggio a reti bianche con il Newcastle). Un impegno dietro l'altro, che andranno affrontati attingendo maggiormente dalla panchina sia per dare respiro ai titolari che per sostituire qualche infortunato.

Per questo, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, nelle prossime sfide verranno concesse occasioni importanti a Adli, Chukwueze,Jovic e Okafor. Il francese ex Bordeaux, provato in estate da regista, può sostituire l'infortunato Krunic. Per quanto riguarda gli altri tre, dovranno dimostrare di essere cambi credibili per Pulisic, Giroud e Leao.