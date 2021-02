Milan, Pioli resta ottimista: "Ci ritroveremo"

Nonostante il momento complicato che sta attraversando il suo Milan, Stefano Pioli resta ottimista: "Se pensiamo alla stagione il bicchiere è colmo di positività, ma non è finita qui. Commettiamo qualche errore di troppo, non siamo solidi come in passato. Ma ci ritroveremo" le parole rilasciate ieri dal tecnico milanista dopo il match contro la Stella Rossa e riportate questa mattina dalla Gazzetta dello Sport.