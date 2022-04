Milan, pochi gol in casa: a gennaio l'ultima con due o più reti

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Secondo quanto riferisce stamattina Tuttosport il Milan non ha solo un problema con il gol a livello generale, ma nello specifico ce l'ha nel segnare in casa. I numeri riportati dal quotidiano piemontese sono abbastanza eloquenti. L'ultima volta che i rossoneri hanno segnato due o più gol davanti ai propri tifosi è stata il 6 gennaio nella partita vinta 3-1 contro la Roma. A livello globale, il Milan ha segnato solo 23 gol a San Siro quest'anno, quattro in meno rispetto di quanti ne ha messi a segno il Napoli al Maradona e addirittura 15 in meno rispetto alle partite casalinghe dei cugini nerazzurri. Infine, solo 3 giocatori del Milan hanno trovato più di due gol tra le mura amiche: Giroud, Leao e Kessie.