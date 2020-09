Milan, possibile nuova esclusione dai convocati per Paquetà

Dopo l’esclusione dai convocati per la gara con lo Shamrock Rovers, Lucas Paquetà è tornato "con il gruppo" lunedì sera in occasione dalla sfida di campionato contro il Bologna. Tuttavia, come evidenzia Tuttosport, questa sera il brasiliano sarà quasi certamente fuori (per scelta tecnica) dai giocatori a disposizione di Pioli. La sua permanenza al Milan è ormai giunta al capolinea, ma servono offerte concrete per imbastire una trattativa.