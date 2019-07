Milan, presentata ieri sera la seconda maglia 2019-2020: verrà usata contro il Benfica e contro lo United

Nella serata di ieri, in un suggestivo rooftop del distretto finanziario di Boston, è stata presentata la seconda maglia del Milan per la stagione 2019-2020: è come di consueto tutta bianca, con una banda rossa sulla spalla sinistra, una nera sulla spalla destra e un tricolore piuttosto evidente sulla schiena sopra il numero. Come racconta gazzetta.it, a questo evento erano presenti anche alcuni giocatori rossoneri, cioè Biglia, Borini, Calhanoglu, Musacchio, Piatek e Reina. Questa maglia verrà utilizzata domenica contro il Benfica e anche il 3 agosto a Cardiff contro lo United.