Milan Primavera, Bosisio ai saluti: "Oggi si conclude un capitolo importante della mia vita"

MilanNews.it

Marco Bosisio, giocatore del Milan Primavera in scadenza di contratto, ha voluto salutare con questo lungo messaggio la società rossonera: "Oggi si chiude un capitolo importante della mia vita e della mia carriera da calciatore. È difficile dire a parole cosa provo per questa squadra, per questi colori e per questa maglia che mi è rimasta addosso per anni, fin da quando ero solo un ragazzino. Una società che mi ha accudito e mi ha fatto crescere come un figlio, a cui sento di dire grazie per quello che sono oggi e che, sicuramente, non sarei mai diventato senza. Anche se le nostre strade si dividono in un modo che non avrei sperato, sarò sempre il primo tifoso della squadra che ho nel cuore da quando sono bambino. È il momento di diventare grandi".