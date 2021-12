Milan primo e Inter seconda, la Gazzetta: "Sant'Ambrogio in testa"

"Sant’Ambrogio in testa", titola La Gazzetta dello Sport dopo i risultati di ieri. "Guida Milano, poi Napoli e Atalanta", scrive la rosea, che poi aggiunge: "La volata per il titolo sta in quattro punti. Tre giornate alla chiusura del girone d’andata e la A si infiamma. Il Milan di nuovo in vetta, ma avrà lo scontro diretto con Spalletti. Dzeko e compagni più in forma. La Dea è un format di successo".