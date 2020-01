Milan, primo gol in trasferta in Italia per Rebic

È l’uomo del momento, il bomber a sorpresa che, per la seconda volta di fila, ha tolto le castagne dal fuoco regalando al Milan una vittoria preziosissima. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Ante Rebic - a segno ieri a Brescia - ha realizzato il suo primo gol in assoluto in una gara italiana giocata in trasferta. Per il croato si tratta della quinta rete complessiva in Serie A (tre con il Milan e due con la maglia della Fiorentina).