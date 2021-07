Milan, promessa la maglia numero 10 a Brahim Diaz

Il ritorno di Brahim Diaz al Milan si consumerà ufficialmente domani con l'arrivo a Milano, le visite mediche e la nuova firma sul contratto. Decisiva, nella buona riuscita della trattativa, anche una proposta molto interessante giunta dal Milan e rivelata da gianlucadimarzio.com: "Il Milan ha proposto allo spagnolo di indossare quella maglia così pesante (la numero 10, ndr) come garanzia di essere al centro del progetto tecnico, nei momenti in cui la trattativa è rallentata. 'Offriamogli il numero 10 per convincerlo definitivamente!' era la discussione durante i giorni più caldi. Anche se il direttore sportivo, Frederic Massara, aveva già giocato d’anticipo: 'Veramente gliela abbiamo già promessa…”'".

L'affare si farà con un prestito biennale a 3 milioni complessivi: 1.5 per stagione. Il diritto di riscatto, al termine della stagione 2022/23 è invece fissato a 22 milioni di euro.