Milan, prosegue la contestazione della Curva Sud: "Vogliamo vedere tutti impegnarsi, sacrificarsi e remare dalla stessa parte!"

Attraverso Instagram, la Curva Sud Milano ha annunciato che anche stasera in occasione della sfida casalinga contro il Como entrerà nel settore al 15' (clicca QUI per leggere la nostra anticipazione di ieri). Ecco il comunicato: "Anche oggi, come già accaduto nelle ultime partite, entreremo nel settore al 15 minuto. Vi abbiamo sostenuto SEMPRE, anche quando a Bergamo perdavate 5-0 oppure quando sull'1-5 per il Sassuolo la gente abbandonava San Siro al 60°.

Non ne abbiamo mai fatto una questione solo di risultati ma soprattutto di atteggiamento. Vogliamo vedere TUTTI impegnarsi, sacrificarsi e remare dalla stessa parte! Fermo restando che i risultati di oggi sono figli principalmente della sciagurata gestione societaria.....".

Milan-Como: prosegue la contestazione

Già a Bologna era comparso uno striscione emblematico dal messaggio eloquente: “Solo per la maglia”, esposto anche a San Siro due settimane fa e nel settore ospiti del “Via del Mare” di Lecce nell’ultimo turno di campionato. Il malcontento per l’andamento della stagione è ormai galoppante e questa forma civile di protesta, che comunque ha un grosso impatto visivo, è un messaggio chiaro di come serviranno scelte forti e importanti, in vista della prossima stagione, per poter cercare di riconquistare la fiducia dei tifosi.

Contestazione Milan: focus anche per i giocatori

Oltre alla società, nel mirino della contestazione ci sono anche i giocatori, già fischiati sonoramente contro Torino, Bologna e Lazio. La vittoria in rimonta di una settimana fa contro il Lecce, come detto in apertura, non ha cambiato nulla poiché servirà che anche loro mettano in campo convinzione, voglia di vincere e che diano continuità di risultati per chiudere al meglio un’annata decisamente negativa fino ad ora dove, anche loro, sono tra i responsabili dell’attuale posizione di classifica del Milan. Vincere contro il Como sarà, dunque, fondamentale.