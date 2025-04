Milan, Pulisic potrebbe diventare il primo giocatore rossonero a segnare contro l’Inter in tre competizioni differenti in una singola stagione

Christian Pulisic ha già segnato due gol contro l’Inter in questa stagione (nel derby d’andata in campionato e in finale di EA SPORTS FC Supercup) e potrebbe diventare solo il terzo giocatore del Milan a realizzare almeno tre reti contro i nerazzurri in una singola stagione tra tutte le competizioni dall’inizio degli anni ’80, dopo Andriy Shevchenko (cinque nel 1999/00) e Zlatan Ibrahimovic (tre sia nel 2011/12 che nel 2020/21).

Inoltre, Christian Pulisic potrebbe diventare il primo giocatore nella storia del Milan capace di andare a segno contro l’Inter in tre competizioni differenti in una singola stagione, mentre in generale nella storia dei derby di Milano ci sono riusciti solo Edin Dzeko e Lautaro Martínez (entrambi a segno in Serie A, EA SPORTS FC Supercup e UEFA Champions League nel 2022/23). Lo riferisce il sito della Lega Serie A.