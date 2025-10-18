Milan, quando e dove vedere la conferenza stampa di Allegri
È giorno di vigilia in casa Milan, che domenica sera ospiterà a San Siro la Fiorentina dell'ex Stefano Pioli in occasione della settima giornata del campionato di Serie A Enilive.
E proprio domani il mister rossonero Massimiliano Allegri parlerà in conferenza stampa a Milanello alle ore 12.00. L'evento sarà trasmesso su Milan TV e sull'app ufficiale rossonera: potrete seguire il live testuale su MilanNews.it come di consueto.
DOVE VEDERE MILAN-FIORENTINA
Data: 19 ottobre 2025
Ora: 20:45
Stadio: San Siro, Milano
TV: Dazn, Zona Dazn, Timvision
Web: MilanNews.it
1 Infortunio Pulisic, Ravezzani punge la nazionale americana: "Con Pochettino non puoi ragionare, una cosa incomprensibile"
13/10 Esultiamo per aver battuto l’Estonia! Povero calcio italiano, condannato ai ricordi e alla marginalità
Camarda attira il focus della BBC. L'aneddoto di Carbone: "In allenamento Maldini chiese di spegnere le telecamere"
Luca SerafiniGli infortuni in Nazionale sono colpa dei club. Allegri, adesso fantasia e coraggio. Quanto costa e quanto pesa la maglia. Con la Fiorentina cori, bandiere e striscioni. Autogol di Teocoli
Franco OrdineIbra, pensaci tu a Pochettino. La rosa corta è un vero guaio. A gennaio servirà altro mercato
Carlo PellegattiRabiot, “Le Corbusier”. Aspettando Jashari. I mani di forbice. Bentornato, Stefano Pioli!
De Siervo: "Milan-Como a Perth? Mi auguro che i tifosi capiscano che questo piccolo sacrificio può portare grandi benefici sul medio-lungo periodo"
