Milan, quando e dove vedere la conferenza stampa di Allegri

È giorno di vigilia in casa Milan, che domenica sera ospiterà a San Siro la Fiorentina dell'ex Stefano Pioli in occasione della settima giornata del campionato di Serie A Enilive.

E proprio domani il mister rossonero Massimiliano Allegri parlerà in conferenza stampa a Milanello alle ore 12.00. L'evento sarà trasmesso su Milan TV e sull'app ufficiale rossonera: potrete seguire il live testuale su MilanNews.it come di consueto.

DOVE VEDERE MILAN-FIORENTINA
Data: 19 ottobre 2025
Ora: 20:45
Stadio: San Siro, Milano
TV: Dazn, Zona Dazn, Timvision
Web: MilanNews.it