Milan, quando rientra Bennacer? Non c'è quarantena, Juve nel mirino

A causa dell'eliminazione ai gironi della Coppa d'Africa con la sua Algeria, Ismael Bennacer tornerà nelle prossime ore in Italia per essere a disposizione di Stefano Pioli - si spera - già per il match di domenica sera a San Siro tra Milan e Juventus; non ci sarà, infatti, alcuna quarantena: il giocatore sarà sottoposto ad un rigido monitoraggio, ma potrà allenarsi e giocare regolarmente.