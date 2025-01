Milan, quanto potrebbe costare rimanere fuori dalla Champions League

La sconfitta del Milan a Torino contro la Juventus è stata molto dolorosa, non solo per la prestazione ma anche perchè allontana nuovamente la zona Champions League, obiettivo cruciale per i rossoneri. Infatti, se la squadra rossonera dovesse mancare la qualificazione alla massima competizione europea l'anno prossimo, le conseguenze potrebbero essere pesanti sia da un punto di vista economico che da un punto di vista del ranking continentale.

Come viene riportato da Calcio e Finanza, mancare l'ingresso in Champions potrebbe venire a costare circa 40 milioni per il Milan : cifre stimate e solo di partenza che inevitabilmente sono da considerare al rialzo. Accanto a tutto questo c'è il discorso di ranking UEFA, in cui le squadre potrebbero perdere punti importanti specialmente in vista della partecipazione al Mondiale per Club previsto nel 2029.