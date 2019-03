Milan, riecco il Sassuolo: un girone dopo si è rovesciato il mondo

Rispetto all’andata si è rovesciato il mondo. Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, oggi il Milan punta al sorpasso sull’Inter, mentre un girone fa Gattuso - reduce da tre pareggi di fila contro Cagliari, Atalante ed Empoli - sperava in una vittoria sul campo del Sassuolo per salvare la panchina. È stata una delle tre volte - osserva la rosea - in cui Rino ha riportato a casa la pelle lungo la stagione.