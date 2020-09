Milan - Roc Nation, il club rossonero vola sui social: 130'000 followers su Instagram guadagnati nel Tonali day

La rinascita e il rilancio del Milan segue un piano preciso sia in campo che fuori dal terreno di gioco. Se l'area sportiva ha cominciato un percorso che ha l'intenzione di costruire una squadra giovane e competitiva, il campo manageriale ha deciso di crescere nella digitalizzazione del club rossonero stringendo un'importante partnership con Roc Nation. La società di Jay Z ha avuto un impatto incredibile dal punto di vista comunicativo, rivoluzionando i social rossoneri e ottenendo risultati strabilianti. Grazie a grafiche accattivanti, video di presentazioni mozzafiato e precise strategie comunicative, i canali social rossoneri hanno visto un incremento di seguaci importante. Secondo quanto riporta Outpump negli ultimi due mesi, in particolare, la pagina Instagram è cresciuta di 800'000 followers mentre nel solo Tonali Day, grazie a video e post mirati, la community instagram ha visto un aumento di 130'000 seguaci in un solo giorno. Oltre all'attività social, Roc Nation utilizza alcuni assistiti (come Danny Green dei Los Angeles Lakers) per pubblicizzare i prodotti rossoneri e aumentarne la visibilità. Queste strategie e questi numeri, chiaramente, si traducono in maggiore visibilità e un conseguente incremento di guadagni. Una strategia proficua, quindi, per un club come il Milan che vuole tornare ai vertici del calcio mondiale.