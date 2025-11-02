Milan-Roma, i precedenti: rossoneri vittoriosi a San Siro solo due volte nelle ultime cinque di Serie A
MilanNews.it
Questa serail Milan ospiterà a San Siro la Roma prima in classifica: la squadra di Gasperini è attualmente in una buona forma e troverà un Milan fortemente incerottato. Negli ultimi anni la sfida di San Siro ha però sorriso spesso ai rossoneri: questi i risultati degli ultimi cinque campionati.
MILAN-ROMA, GLI ULTIMI INCONTRI
2024/25: Milan-Roma 1-1
2023/24: Milan-Roma 3-1
2022/23: Milan-Roma 2-2
2021/22: Milan-Roma 3-1
2020/21: Milan-Roma 3-3
DOVE VEDERE MILAN-ROMA
Data: domenica 2 novembre 2025
Ora: 20:45
Stadio: San Siro, Milano
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it
Pubblicità
News
Le più lette
3 Newcastle, Howe su Thiaw: “Abbiamo provato a prenderlo tante volte. Lunga attesa ma n’è valsa la pena”
4 Verona-Inter 1-2: gli scaligeri protestano per un rosso non dato a Bisseck. I nerazzurri superano il Milan in classifica
Primo Piano
Franco OrdineServe il mercato, preparatelo ora. A Bergamo male il 1°t, bene il 2°. Galliani alla Fifa? Occasione persa
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com