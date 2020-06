Il primo tenpo di Milan-Roma, complice un caldo sfiancante, è stato povero di emozioni. La difficoltà di arrivare in zona offensiva per i rossoneri, in particolare, è sottolineata da un dato: il primo tiro dei rossoneri verso la porta è arrivato dopo 26 minuti e 33 secondi con Bonaventura. Mai, in questa stagione, i rossoneri avevano effettuato la prima conclusione più tardi.