Milan-Roma, la Time Machine contro i giallorossi: il 12° Scudetto e i gol di Ibra

Manca sempre meno a Milan-Roma, sfida di Serie A in programma a San Siro domenica sera. Nella storia delle sfide contro i giallorossi quante firme d'autore per un successo importante nella corsa verso il nostro 12° Scudetto.

È stato un anno lungo, il 2024. Cambiamenti, risultati, gioie e delusioni con l'indubbio apice della celebrazione del nostro 125° compleanno. L'ultimo appuntamento rossonero dell'anno solare è Milan-Roma, partita che si giocherà per la quarta volta negli ultimi 365 giorni: nel nostro Time Machine andiamo a riviere un precedente piuttosto lontano nel tempo - risalente a 33 anni fa - e marchiato da alcune firme d'autore.

9ª giornata di campionato a San Siro, dove si affrontano due squadre protagoniste di un buon avvio di stagione. I rossoneri, dopo un'estate con l'avvicendamento in panchina tra Sacchi e Capello, guidano la classifica con 13 punti (5 vittorie e 3 pareggi), +1 sulla Juventus e +3 su un gruppo di sei squadre di cui fanno parte anche i giallorossi, guidati da Ottavio Bianchi. Dopo un avvio equilibrato, la sfida si incammina su binari favorevoli al Milan con due gol a stretto giro una volta passata la mezzora di gioco. Al 30' a colpire è van Basten, che ribadisce in rete in tap-in una conclusione di Massaro respinta dal portiere ospite Cervone; al 36' arriva il raddoppio, a opera dello stesso Provvidenza che di testa insacca il cross dalla destra di Gullit.

Pur con un doppio vantaggio in cassaforte, i rossoneri continuano a proporre uno schieramento offensivo - e un gioco propositivo - trovando il terzo gol al 57'. A provarci con un diagonale destro è Massaro, Cervone respinge ma sulla ribattuta il più lesto di tutti è Rijkaard, che trova così il suo primo gol stagionale. Due minuti dopo i giallorossi provano a riaprirla con il sinistro di Carnevale che supera un incolpevole Rossi, ma la squadra di Capello chiude i conti al 78', e lo fa con un grandissimo gol. Cross dalla destra di Tassotti, la difesa ospite respinge ma ad avventarsi sul pallone è Costacurta, che impatta al volo da oltre 25 metri col mancino lasciando di sasso Cervone. Nel finale da segnalare solo un'espulsione per van Basten, episodio che non cambia il risultato: 4-1 per il Milan e vetta della classifica confermata.