Come riporta questa mattina Tuttosport, Alessio Romagnoli, in attesa del raduno a Milanello del prossimo 9 luglio, si sta allenando a Ibiza dove si è recato per passare gli ultimi giorni di vacanza: il capitano milanista sta lavorando al Perform Sport Medical Centrer, dove sono presenti anche altri giocatori come Gomez, Petagna e Luis Alberto.