Milan, quale sarà il ruolo di Ibra? Consulente sì, ma resta comunque influente

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L’ultimo mese fa capire quanta influenza abbia nelle decisioni di Cardinale. Per questo motivo, non perderà posti in gerarchie

Dopo giorni di grande attenzione attorno alle scelte della proprietà, Gerry Cardinale ha definito il nuovo modello organizzativo dell'area sportiva del Milan. Non verrà nominato alcun nuovo responsabile dell'area football e il club proseguirà affidandosi a una struttura interna composta da diverse figure strategiche.

Ruben Amorim sarà il punto di riferimento della parte tecnica. Nel ruolo di allenatore-manager, il tecnico avrà il compito di individuare le necessità della rosa, specificando i ruoli da rinforzare, le caratteristiche richieste e i profili più adatti per migliorare il rendimento della squadra.

Le indicazioni fornite dall'allenatore saranno poi analizzate dal settore scouting e dall'area di data analysis. Questi dipartimenti avranno il compito di individuare i calciatori più adatti alle richieste tecniche e compatibili con le linee economiche stabilite dalla società.

A guidare il processo decisionale sarà un nuovo comitato strategico composto da Gerry Cardinale, Ruben Amorim, Almstadt, Gardiner, Calvelli e Castelblanco. Il gruppo potrà inoltre contare sulla consulenza esterna di Zlatan Ibrahimovic, che continuerà a collaborare con il Milan nel ruolo di Senior Advisor. Lo svedese, come riporta il Corriere dello Sport, agirà solo come consulente, ma l’ultimo mese fa capire quanta influenza abbia nelle decisioni di Cardinale. Per questo motivo, non perderà posti in gerarchie.