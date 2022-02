Milan-Samp, primo assist stagionale per Mike Maignan

Al minuto 8 di Milan-Sampdoria i rossoneri sono passati in vantaggio grazie ad un gran gol, l’ennesimo, di Rafael Leao: il portoghese ha ricevuto palla in corsa sulla sinistra, ha saltato con facilità l’avversario ed è rimasto freddo a tu per tu con Falcone. L’autore dell’assist? Mike Maignan: il portiere rossonero ha imbeccato il numero 17 con un lancio di sessanta metri, un gesto tecnico regista purissimo.