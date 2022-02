Milan-Sampdoria, ecco il bilancio di Pioli nelle sfide contro Giampaolo

Domenica all’ora di pranzo il Milan di Stefano Pioli affronterà la Sampdoria di Marco Giampaolo. Partita speciale questa per entrambi i tecnici dato che il primo subentrò al secondo sulla panchina dei rossoneri nell’ottobre 2019. I due tecnici, come riportato da Transfermarkt, si sono affrontati in carriera 13 volte, e il bilancio è di poco favorevole a Pioli, con 5 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte.