Milan, scambio dei documenti con la Cremonese per Marco Nasti

Marco Nasti diventerà nelle prossime ore un nuovo giocatore della Cremonese: come riferisce infatti Matteo Moretto su X, i due club si stanno scambiando i documenti per il giovane attaccante di proprietà del Diavolo. All’interno dell’accordo (0+50% sulla futura rivendita) è presente un bonus in favore del club rossonero qualora la Cremonese dovesse essere promossa in A.