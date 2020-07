Milan, se Calhanoglu non recupera spazio a Paquetà contro la Juve

In casa rossonera c'è ottimismo per il recupero di Hakan Calhanoglu, il quale è alle prese con una contusione al polpaccio rimediata durante la sfida contro la Lazio. Nel caso in cui non dovesse farcela, domani sera contro la Juvntus, al suo posto, proprio come accaduto all'Olimpico contro i biancocelesti, giocherà Lucas Paquetà. A riportarlo è stamattina La Gazzetta dello Sport.