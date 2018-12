Milan, se salta Fabregas pronta l'alternativa: Duncan del Sassuolo

Se per Fabregas concorrenza e costi sembrano rendere maledettamente difficile la trattativa col Chelsea, per il Milan si prospetta un'alternativa di diverso spessore e caratteristiche a centrocampo, un ruolo che Leonardo e Maldini vogliono assolutamente rinforzare. Si tratta del classe 1993 del Sassuolo Alfred Duncan, con il contratto in scadenza nel 2020, ed entrato in orbita rossonera da diverse settimane, anche se già nella passata estate era stato proposto all’ex direttore sportivo Massimiliano Mirabelli. C'è però da trattare con una bottega cara come il Sassuolo, sottolinea il Corriere dello Sport oggi in edicola.