Milan, Seedorf compie 45 anni: auguri all'ex giocatore e allenatore rossonero

Compie oggi 45 anni l’olandese Clarence Seedorf. Per 10 anni, dal 2002 al 2012, Seedorf è stato una bandiera del Milan, club con il quale ha vinto tutto. In totale per il centrocampista olandese, sono state 432 le presenze con il Milan condite da 62 reti. Tanta qualità, giocate di classe e colpi di genio, che hanno fatto di Seedorf uno dei centrocampisti più forti degli anni 2000. Per un breve periodo, l’ex numero 10 rossonero, è stato anche allenatore del Diavolo. Infatti, da gennaio a giugno 2014, Seedorf ha guidato il Milan per 22 partite (11 vittorie, 2 pareggi e 9 sconfitte) prima di essere esonerato a stagione finita. Il suo palmares da giocare del Milan si annovera di: 2 scudetti, 1 Coppa Italia, 2 Supercoppe Italiane, 2 Champions League, 2 Supercoppe Europee e 1 Mondiale per Club. Tanti auguri Clarence!

A decade in Rossonero full of memories, goals and trophies: #HBD Clarence Seedorf!



