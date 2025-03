Milan, seguito enorme nell'area Mena: è la squadra italiana più tifata

Se in campo il Milan sta faticando, a livello commerciale i risultati che sta ottenendo in club rossonero sono eccellenti. Nonostante le delusioni sportive, il brand funziona alla grande e continua ad avere un grande appeal, soprattutto in Medio Oriente dove i numeri del Diavolo sono incredibili: quella milanista è la squadra italiana più seguita nell'area Mena (Medio Oriente e Nord Africa) con oltre sei milioni di simpatizzanti e anche quella che ha registrato il più alto numero di spettatori complessivi, con 25 milioni di telespettatori sintonizzati su tutte le competizioni (riferito alla stagione 23-24).

A riferirlo è La Gazzetta dello Sport che aggiunge che tutto ciò che il club incasserà dagli sponsor dell’area e in generale dall’attenzione e dal seguito che ha in Medio Oriente verrà reinvestito a livello sportivo per la costruzione di una squadra più forte e competitiva.