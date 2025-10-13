Milan, sei legni colpiti nelle prime sei giornate di Serie A: nessuno sfortunato come i rossoneri

Il sito della Lega Calcio Serie A riporta alcuni numeri e statistiche delle prime sei giornate di Serie A: "Sul piano della pericolosità offensiva, Inter (37) e Napoli (36) sono le squadre che tirano di più verso la porta, seguite da Juventus e Verona (32). All’estremo opposto, Fiorentina (12), Pisa (14) e Cremonese (16) faticano a generare occasioni da gol. La progressione palla al piede premia invece il Milan, squadra che dribbla di più (113 uno contro uno riusciti), davanti ad Atalanta (99) e Genoa (90). Torino, Pisa e Cremonese, ferme a 50 dribbling complessivi, cercano invece la superiorità numerica con altri mezzi.

Sul piano atletico, Napoli, Cremonese e Juventus guidano la classifica dei chilometri percorsi, mentre Atalanta e Roma sono le squadre che corrono meno: un dato che, unito alla qualità del possesso, racconta di una gestione della partita più cerebrale che fisica. La sfortuna ha invece colpito in modo evidente il Milan, che guida la classifica dei legni colpiti (6), uno in più del Napoli (5)".

