Milan sempre sconfitto in campionato con Kessie in panchina

Franck Kessie ha collezionato soltanto tre panchine in campionato da quando veste la maglia rossonera: Sampdoria-Milan della scorsa stagione, Udinese-Milan e Milan-Lazio. In tutte e tre le occasioni i rossoneri sono stati sconfitti, anche se, nell'occasione dello scivolone del Friuli, è stato l'ivoriano, da subentrante a perdere in marcatura Rodrigo Becao che ha realizzato l'1-0 per i padroni di casa.