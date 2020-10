Milan senza Ibrahimovic? Italiano: "Sarà sicuramente un pericolo in meno"

Nel corso della conferenza stampa odierna, il tecnico dello Spezia <b>Vincenzo Italiano</b> ha parlato delle assenze nel Milan: "In questo momento, con il virus e con situazioni dove c'è sempre qualche problema, pensi di essere apposto e ti trovi ad avere difficoltà non preventivatili. Penso che il Milan abbia giocatori di altissimo livello fuori, penso che abbia giocato giovedì 120 minuti ma a questi livelli qua sono convinto che non sia un problema perchè giocatori di questo livello sanno attaccare subito l'interruttore e andare forte contro chiunque. Il fatto delle assenze, parlavo dal punto di vista della prestazione dove può darsi che qualcuno di loro conceda qualcosina in più rispetto alla gara precedente dobbiamo essere bravi noi a metterli in difficoltà. Le difficoltà le avremo contro chiunque ma se una squadra come il Milan non ha Ibrahimovic un po' devi cercare non dico di approfittarne ma è un pericolo in meno sicuramente".