Milan, senza Rabiot sei un’altra squadra: i dati dei rossoneri con il francese e senza
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L'assenza di Adrien Rabiot ha ancora una volta pesato enormemente sull'economia della prestazione e del risultato dei rossoneri. In due delle tre sconfitte in campionato, Cremonese e Lazio, il francese era assente. Questo da un lato certifica ed evidenzia la grandezza di questo giocatore e la differenza che fa ogni volta che scende in campo, ma dall'altro fa emergere un grosso problema ovvero che senza di lui i rossoneri diventano un'altra squadra e fanno troppa fatica. I dati, che seguono, sono eloquenti e dimostrano perfettamente quanto appena detto.
MILAN CON RABIOT
partite 19
vittorie 14
sconfitte 1
punti 46
Media punti 2.42
MILAN SENZA RABIOT
partite 10
vittorie 3
pareggi 5
sconfitte 2
media punti 1.4
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