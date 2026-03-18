Milan, senza Rabiot sei un’altra squadra: i dati dei rossoneri con il francese e senza

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L'assenza di Adrien Rabiot ha ancora una volta pesato enormemente sull'economia della prestazione e del risultato dei rossoneri. In due delle tre sconfitte in campionato, Cremonese e Lazio, il francese era assente. Questo da un lato certifica ed evidenzia la grandezza di questo giocatore e la differenza che fa ogni volta che scende in campo, ma dall'altro fa emergere un grosso problema ovvero che senza di lui i rossoneri diventano un'altra squadra e fanno troppa fatica. I dati, che seguono, sono eloquenti e dimostrano perfettamente quanto appena detto.

MILAN CON RABIOT

partite 19

vittorie 14

sconfitte 1

punti 46

Media punti 2.42

MILAN SENZA RABIOT

partite 10

vittorie 3

pareggi 5

sconfitte 2

media punti 1.4