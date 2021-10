Milan, si continua a viaggiare forte: +10 sulle quinte in classifica

Se la Champions League di quest’anno non va come tutti al Milan vorrebbero, la partecipazione a quell’anno dell’anno prossimo è – per adesso – saldamente in mano in rossoneri. Il Diavolo guidato da Stefano Pioli si trova al primo posto in classifica a quota 25 punti (in coabitazione con il Napoli) facendo registrare addirittura 10 lunghezze in più rispetto alle squadre che attualmente si trovano in quinta posizione, ossia Atalanta, Juventus e Fiorentina. I 10 punti di vantaggio rispetto alle squadre che attualmente sono fuori dalla zona Champions League, sono sicuramente soddisfacenti.