Milan, sono 15 i convocati per la sosta delle Nazionali

Il Milan arriva alla sosta per le Nazionali, l'ultima di questa stagione, con due vittorie consecutive in campionato, contro Lecce e Como. Una buona iniezione di fiducia per i rossoneri in vista del rush finale della stagione in cui si cercherà di centrare un piazzamento europeo ma soprattutto si proverà a competere per la vittoria della Coppa Italia. Al rientro dalla pausa i rossoneri avranno in rapida successione la trasferta di campionato contro il Napoli e laa gara di andata della semfinale di Coppa contro l'Inter.

Nei prossimi giorni di lavoro, che partiranno da mercoledì a Milanello, Sergio Conceicao dovrà fare a meno di 15 giocatori convocati con le rispettive nazionali. In tre si giocano un titolo: gli americani Christian Pulisic e Yunus Musah e il messicano Santiago Gimenez competeranno per la Concacaf Nations League, con la possibilità di incontrarsi in finale. Diversi invece saranno impegnati nei quarti di UEFA Nations League come i francesi Mike Maignan e Theo Hernandez, i portoghesi Rafael Leao e Joao Felix, l'olandese Tijjani Reijnders. Nella stessa competizione, ma nelle categorie inferiori, giocheranno i serbi Luka Jovic e Strahinja Pavlovic. L'Inghilterra di Kyle Walker inizierà il percorso di Qualificazioni ai Mondiali 2026 contro Albania e Lettonia. Lo stesso obiettivo, ma all'interno della federazione africana, lo cercherà Samuel Chukwueze con la Nigeria.

Infine tre giovani rossoneri convocati per le nazionali under: Davide Bartesaghi e Lorenzo Torriani per l'Italia U20, Francesco Camarda per l'Italia U19.