Milan, sono 3 i diffidati fra i rossoneri. A rischio c'è il match contro il Napoli

© foto di DANIELE MASCOLO

Con il giallo rimediato contro la Salernitana il capitano Alessio Romagnoli si è iscritto alla lista dei rossoneri diffidati in Serie A. Oltre al difensore classe 1995, ci sono altri due giocatori del Milan in diffida, quindi a rischio squalifica per il prossimo match di campionato contro il Napoli. Si tratta dei due ex Real Madrid, Brahim Diaz e Theo Hernandez.