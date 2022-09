Milan, sono 9 i marcatori diversi andati a segno in questo inizio di stagione

La prima sosta per le nazionali, concede l'occasione di fare un po' il punto della situazione circa l'inizio di stagione del Milan. Nello specifico, come riferisce il sito ufficiale del Milan, sono ben 9 i marcatori diversi andati a segno in questo avvio di 2022/2023, tra Serie A e Champions League. La losta completa: Theo, Rebic, Brahim, Bennacer, Leao, Giroud, Saelemaekers, Messias, Pobega.