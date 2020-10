Milan-Sparta Praga 3-0: gol e spettacolo a San Siro

Il Milan domina, rifila tre gol allo Sparta Praga e porta a casa altri tre punti. La vittoria di oggi consente ai rossoneri di mantenere il primo posto nel girone H di Europa League (ora in solitaria dopo il pareggio del Lille con il Celtic). Dopo il vantaggio nel primo tempo firmato da Brahim Diaz (Ibrahimovic fornisce l’assist allo spagnolo ma poi sbaglia un calcio di rigore), la squadra di Pioli si scatena nella ripresa. Leao, entrato in campo al posto di Zlatan, sigla il raddoppio sfruttando un suggerimento al bacio di Dalot, pochi minuti dopo lo stesso terzino portoghese si mette in proprio calando il tris. Ottima la prestazione di Bennacer, senza dubbio il migliore sul rettangolo. Bene anche Tonali, in netta crescita rispetto alle ultime uscite. Un’altra prestazione convincente, dunque, per il Milan, che può ora concentrarsi sull’Udinese.