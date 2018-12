Suso è forse il giocatore più importante di questo Milan. Gattuso non rinuncerebbe mai allo spagnolo, a meno che non sia obbligato a farlo, com’è successo, ad esempio, ad Atene. Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, nonostante l’assenza (pesantissima) in coppa, Jesus è il rossonero con più minuti nelle gambe (1.601). Più dell’insostituibile Kessie (1.532).