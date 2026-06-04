Milan, standby anche sui social: dopo il Cagliari quasi nessun post
L’estate del Milan si prospetta all’insegna dei cambiamenti. Dopo una stagione al di sotto delle aspettative, il club rossonero si prepara a una fase di rinnovamento con l’intento di rilanciare le proprie ambizioni e tornare a competere ai massimi livelli.
Le attese della società e dei tifosi erano decisamente più alte rispetto ai risultati ottenuti nell’ultima annata. Le difficoltà emerse e il mancato raggiungimento degli obiettivi ritenuti prioritari hanno portato la dirigenza a riflettere sul futuro e a riconsiderare l’impostazione del progetto sportivo.
Il Milan è quindi chiamato a ridisegnare la propria identità, puntando su pianificazione, competenza e una strategia chiara. Le decisioni che verranno prese nelle prossime settimane saranno cruciali per tracciare il percorso della squadra, che vuole ritrovare stabilità nei risultati e tornare protagonista in Italia e nelle competizioni europee.
Nel frattempo anche sui social il club è fermo: dopo il Cagliari quasi nessun post social, l'account X dei rossoneri ha fatto 4 post in 9 giorni. 5 post su Facebook negli stessi giorni, solo 2 su Instagram. Tik Tok fermo dal 24 maggio, sera di Milan-Cagliari: un altro dettaglio del momento buio rossonero.
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